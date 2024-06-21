Який результат потрібен збірній України в матчі зі Словаччиною, щоб вийти у плей-оф

У п'ятницю, 21 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу збірна України зіграє проти Словаччини у другому турі групового етапу. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

З огляду на поразку в минулому матчі від Румунії, українцям дуже потрібна перемога над словаками, щоб зачепитися за шанс вийти у плей-оф. Проте навіть без 3 балів у цьому матчі наша збірна теоретично може вийти в наступний раунд.

Яка наразі ситуація в групі Е

Варто зазначити, що на розклад можливих подій також вплинула сенсаційна перемога Словаччини над Бельгією. Наразі ситуація в групі така:

Румунія — 3 очки (+3 різниця забитих/пропущених); Словаччина — 3 (+1); Бельгія — 0 (-1); Україна — 0 (-3).

Що потрібно збірній Україні, щоб вийти у плей-оф Євро-2024

Перший варіант: перемога над Словаччиною та подальша звитяга над Бельгією і боротьба за перше місце у групі (Буде друге, якщо Румунія або виграє два матчі, Або програє Бельгії, проте переможе Словаччину).

Другий варіант: перемога над Словаччиною та нічия з Бельгією. Тоді Україна може зайняти 1-4 місце (все вирішить різниця м'ячів та результати інших матчів групи). Для цього шляху потрібен розгром над Словаччиною. Можна і без різниці, якщо румуни та словаки не розпишуть мирову. Тоді в нас буде мінімум 3 сходинка.

Третій варіант: перемога над Словаччиною та поразка від Бельгії. Тоді нам допоможе лише перемога Румунії над Словаччиною. Так, ми опинимося на 3 місці з 3 балами і, звісно, цього може й не вистачити. Проте наразі ситуація в інших групах така, що їхні 3-ті сходинки можуть набрати ще менше очок, бо було багато нічиїх.

Якщо ж ми програємо або зіграємо внічию, то єдиною можливістю вийти далі буде перемога над Бельгією. Ні, звісно може статись таке, що вистачить і нічиєї (якщо буде нічия і в матчі зі словаками), але для цього мають скластись зорі. Тобто бельгійці повинні програти Румунії, а у двох інших групах 3 місце не має набирати понад 2 бали. Але наразі таке може бути, адже в кожній із груп досі є така можливість, зокрема у квартетах А, В та С, які вже зіграли у 2 турі.

Як ми бачимо, на папері у збірної України є шанси з будь-яким результатом, але бажано перемагати Словаччину, і перемагати розгромно. Бо навіщо випробовувати долю зайвий раз?