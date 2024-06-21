Сидорчук: Ця збірна ментально сильніша за дві попередні

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук вважає, що нинішній склад команди є сильнішим за попередні два, які були на Євро.

Про це він розповів на Youtube-каналі "ВЗБІРНА".

"Я можу сказати в чому ця команда краща, вона ментально набагато сильніша за дві попередні. З чим це пов'язано? Я гадаю з тим що багато хлопців грають в Європі, і грають не останню роль. Вони бачать що нічим не поступаються кращим гравцям Європи та світу, і це вони приносять в збірну, їх відношення до гри, до того хто проти тебе грає і це дуже сильно допомагає, вони дають впевненість команді, для мене ця збірна, можливо, найвпевненіша за всі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

Поєдинок другого туру групового етапу Євро-2024 Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.