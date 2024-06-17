УАФ зафейлила з формою України перед матчем на Євро-2024

Українська асоціація футболу опублікувала форму збірної України на матч першого туру групового етапу Євро-2024 проти Румунії, проте майже одразу видалила фото у всіх соцмережах.

Що сталося? Просто в УАФ поспішили та допустили дві помилки. По-перше, здається, що там зображений прапор не Румунії, а Бельгії, а по-друге, там написана некоректна назва стадіону.

Тобто так, зазвичай стадіон називається "Альянц Арена", проте на турнірах під егідою УЄФА заборонена реклама усього, що не повʼязано з організацією, тому там мало би бути "Munich Foоtball Arena".

Фото

Що ж, матч відбудеться вже сьогодні, 17 червня, о 16:00 за київським часом. А тому сподіваємося, що до цього часу питання з формою вирішиться.