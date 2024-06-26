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Тренер Румунії: Я пишаюся своєю командою

Олександр Булава — 26 червня, 23:39
Тренер Румунії: Я пишаюся своєю командою

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску відреагував на вихід у плей-оф Євро-2024 після нічиєї зі Словаччиною (1:1).

Цитує наставника УЄФА.

"Такі моменти ви переживаєте лише раз у житті. Дякую всім уболівальникам, завдяки яким ми почувалися як вдома у кожній з трьох ігор. Я пишаюся тим, що я румун. Я думаю, що всі пишаються.

Це неймовірно, я сподіваюся, що це триватиме й надалі. Я хочу привітати своїх гравців, які проявили характер. Ми змогли відігратися, ми ніколи не здаємося. Завжди граємо з серцем, розумом, балансом, і ми віддаємо усе, щоб виграти гру.

Я пишаюся своєю командою. Це був важкий матч, але я хочу їх привітати. Зараз ми з нетерпінням чекаємо того, що буде далі, але перед цим моя команда заслуговує насолодитися цим моментом", — сказав Йорданеску.

Нагадаємо, румуни виграли групу Е, другими стали бельгійці, третіми словаки, а українці посіли останнє місце.

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