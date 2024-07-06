Ми заслуговували на перемогу: Мартінес — про матч проти Франції

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що його команда заслуговувала на перемогу у чвертьфінальному матчі Євро-2024 проти Франції.

Його слова передає УЄФА.

"Ми грали добре і створювали багато моментів. Я пишаюся гравцями, вони продемонстрували чудовий характер. Ми більше володіли м’ячем. Ми заслуговували на перемогу, і це сумно, але гравці повинні пишатися собою.

Індивідуальний талант цієї команди є очевидним для всіх. Вони продемонстрували велику єдність і вміли страждати, завжди з бажанням перемогти. Ми програли, але ми програли з гордістю, завжди віддаючи все що є в кожній хвилині, у справжньому португальському стилі. Ми не зупинимося на цьому. У майбутньому ми віддамо все", — сказав наставник.

Нагадаємо, португальці поступилися французам лише у серії післяматчевих пенальті.

Зазначимо, що в кожному матчі між цими командами на чемпіонаті Європи основний час завершувався внічию, а в плей-оф раніше команди завжди здобували перемогу в додатковий час.