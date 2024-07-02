Куман: У нас є великі таланти в команді

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман вважає, що в його команді зібрані великі таланти.

Його слова цитує УЄФА.

"Іноді важко пояснити, чому ти граєш погано, а чому досягаєш високого рівня. Сьогодні початок був важким, але ми врешті-решт знайшли свою гру і створили їм проблеми. Можливо, одним з критичних моментів було те, що ми занадто довго не могли забити другий гол. Ми створили Румунії великі проблеми своїми атаками.

У нас є великі таланти в команді. Звичайно, потрібно щось виграти — тоді люди будуть порівнювати з 1988 роком. Футбол змінився з того часу. Ви бачили в останніх іграх, що у всіх були проблеми з продовженням турніру", — сказав наставник.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2024 Нідерланди розгромно перемогли Румунію. У чвертьфіналі чемпіонату Європи нідерландці зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.