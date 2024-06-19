Визначився найкращий гравець матчу Хорватія — Албанія за версією SofaScore

Воротар Бренфорда та збірної Албанії Томас Стракоша став найкращим гравцем матчу проти Хорватії (2:2) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Голкіпер здійснив 8 сейвів, відвів 0.88 гола від власних воріт та віддав 28 передач (18 точних).

Нагадаємо, у першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.

Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі Албанія буде грати проти Іспанії, а Хорватія зустрінеться з Італією. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.