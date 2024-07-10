Англія та Нідерланди оголосили склади на півфінал Євро-2024

Збірні Нідерландів та Англії оприлюднили свої стартові склади на півфінальний матч Євро-2024.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нідерланди: Вербрюгген, Аке, Де Врей, Ван Дейк, Думфріс, Схаутен, Рейндерс, Сімонс, Мален, Гакпо, Депай.

Запасні: Бейлоу, Флеккен, Геертрюйда, Де Лігт, Вейналдум, Веггорст, Фрімпонг, ван де Вен, Верман, Матсен, Зіркзе, Бергвейн, Гравенберх.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Геї, Тріпп’є, Райс, Мейну, Беллінгем, Сака, Фоден, Кейн.

Запасні: Ремсдейл, Гендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Конса, Данк, Галлахер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. У фіналі чемпіонату Європи переможець зіграє проти Іспанії, яка напередодні за 5 хвилин перевернула гру з Францією.