Англія та Нідерланди оголосили склади на півфінал Євро-2024
Збірні Нідерландів та Англії оприлюднили свої стартові склади на півфінальний матч Євро-2024.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Нідерланди: Вербрюгген, Аке, Де Врей, Ван Дейк, Думфріс, Схаутен, Рейндерс, Сімонс, Мален, Гакпо, Депай.
Запасні: Бейлоу, Флеккен, Геертрюйда, Де Лігт, Вейналдум, Веггорст, Фрімпонг, ван де Вен, Верман, Матсен, Зіркзе, Бергвейн, Гравенберх.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Геї, Тріпп’є, Райс, Мейну, Беллінгем, Сака, Фоден, Кейн.
Запасні: Ремсдейл, Гендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Конса, Данк, Галлахер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. У фіналі чемпіонату Європи переможець зіграє проти Іспанії, яка напередодні за 5 хвилин перевернула гру з Францією.