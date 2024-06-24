Німеччина розписала нічию зі Швейцарією: огляд матчу

Збірна Швейцарії розписала нічию з Німеччиною у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група A, 23 червня

Швейцарія — Німеччина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Ндоє 28, 1:1 — Фюллькруг 90+2

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі, Емболо, Фройлер, Джака, Родрігес, Ндоє, Ебішер, Шар, Рідер.

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Та (Шлоттербек 61), Кімміх, Гаверц, Кроос, Мусіала, Вірц, Міттельштадт (Раум 61), Гюндоган, Андріх.

Попередження: Ндоє 25 — Та 39

Німеччина здобула перше місце в групі A. На стадії 1/8 фіналу господарі турніру зіграють проти другої команди квартету C (Англія, Данія, Словенія, Сербія).

Зі свого боку Швейцарія розпочне плей-оф з матчу проти другої команди групи B (Іспанія, Італія, Албанія, Хорватія).