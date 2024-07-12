Суперкомп'ютер визначив фаворита фіналу Євро-2024

Суперкомп'ютер Opta Analyst дав прогноз на фінальний матч чемпіонату Європи-2024 з футболу між збірними Іспанії та Англії.

На думку штучного інтелекту, "фурія роха" має трішки більше шансів на виграш Євро — 60,38% проти 39,62% у підопічних Гарета Саутгейта.

Зазначимо, що після групового етапу саме Англія та Іспанія були найбільшими фаворитами континентальної першості. Тоді "трьом левам" давали трохи більше ймовірності на виграш чемпіонату Європи через легшу сітку.

Бейтинговий оператор Favbet також вважає, що фаворитами поєдинку є саме підопічні Луїса де ла Фуенте.

Котирування Фавбет на переможця Євро-2024

Іспанія — 1.70;

Англія — 2.36.