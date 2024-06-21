Перший з часів Шевченка: Шапаренко став другим гравцем Динамо, який забивав за Україну на Євро

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко став першим гравцем київського клубу з часів Андрія Шевченка, якому вдалося відзначитися за збірну Україну на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Шапаренко зрівняв рахунок у поєдинку другого туру групового етапу проти Словаччини (2:1). До нього за збірну України забивав лише один поточний гравець Динамо — Андрій Шевченко, який відзначився дублем проти Швеції в матчі Євро-2012.

Після гри Шапаренка визнали найкращим гравцем поєдинку за версією УЄФА. Окрім забитого голу Микола також відзначився асистом на Романа Яремчука, який приніс перемогу українській команді.

Після другого туру в активі збірної України три очки. Вирішальна гра групового етапу Євро-2024 відбудеться в середу, 26 червня, у матчі проти Бельгії.