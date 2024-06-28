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Ребров: Збірна України була здатна на більше

Олександр Булава — 28 червня, 00:45
Ребров: Збірна України була здатна на більше

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що національна команда була здатна показати кращий результат на Євро-2024 з футболу.

Про це тренер розповів у Facebook.

"Як команда, ми ставили для себе цілі та вірили в те, що ми здатні як мінімум виходити з групи в плей-оф раунди та змагатися за якомога дальній прохід на цьому Євро.

Знаю що саме це очікувала від нас і вся країна. Я дуже шкодую що ми не змогли досягти цього та подарувати вам більше позитивних емоцій, попри вашу підтримку та віру в нас.

Хоч ми провели 2 якісних поєдинки, де хлопці показали свої найкращі сторони та здобули 4 очка, саме завдяки першій, вкрай невдалої гри ми змушені завчасно завершити наш виступ на Євро.

Прикро покидати турнір на цій стадії, знаючи що ми були здатні на більше. Залишається тільки чекати та готуватися до осінньої Ліги Націй та майбутнього відбору на чемпіонат світу", — сказав Ребров.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Прикро покидати турнір на цій стадії, знаючи що ми були здатні на більше. Залишається тільки чекати та готуватися до осінньої Ліги Націй та майбутнього відбору на чемпіонат світу", — сказав Ребров.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Євро-2024 з футболу

Сергій Ребров

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