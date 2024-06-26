Саньоль: Зараз ми хочемо більшого

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль сказав, що хоче перемоги над Португалією в матчі третього туру групового етапу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Португалія має фантастичну команду, в якій багато топових гравців, але поки у нас буде хоч найменший шанс вийти з групи, всі мої гравці і я мріятимемо про це до самого кінця.

Просто брати участь у цьому турнірі — вже велике досягнення для нас. Якби перед турніром хтось сказав, що перед останнім туром ми, як і раніше, зберігатимемо шанси на вихід із групи, я б погодився на це з радістю. Але зараз ми хочемо більшого і це цілком природно", — сказав тренер.

Матч Грузія — Португалія відбудеться сьогодні, 26 червня, початок — о 22:00 за київським часом. В другому турі групового етапу Грузія зіграла внічию з Чехією, в першому — поступилася Туреччині.