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Ротань: Хочеться, щоб перемогла Іспанія. Але Англія просто так ігри не віддає

Денис Шаховець — 14 липня, 19:52
Ротань: Хочеться, щоб перемогла Іспанія. Але Англія просто так ігри не віддає

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату Європи 2024, в якому титул розіграють національні команди Іспанії та Англії.

Цитує відомого українського фахівця інтернет-видання "Збірна".

"По грі, яку демонструє Іспанія на Євро, вони заслуговують виграти фінал. Гра іспанців дуже вражає і мені хочеться, щоб саме "Фурія Роха" здобула титул. Але в них дуже сильний суперник.

Англія просто так ігри не віддає, вони б’ються до останнього, можуть виграти матч у компенсований час або по пенальті. Там зібрані найпотужніші гравці. Тому, думаю, фінал буде дуже цікавий, але я вболіваю за Іспанію", — сказав Ротань.

Фінал Іспанія — Англія відбудеться в Берліні у неділю, 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Відеотрансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

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Руслан Ротань

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