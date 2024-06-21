Молодий захисник збірної Італії увійшов у історію Євро зі знаком "мінус"

Центральний захисник Ріккардо Калафіорі став першим гравцем в історії збірної Італії, який відзначився автоголом на чемпіонаті Європи.

Про це повідомив статистичний портал Squawka.

У вчорашньому матчі 2 туру проти Іспанії 22-річний центрбек нанароком переправив м’яч у свої ворота після прострілу Ніко Вільямса.

Riccardo Calafiori is the first Italian in the tournament's history to score an own goal at the EUROs. 🤌#EURO2024 pic.twitter.com/gkbVxzyKRu — Squawka (@Squawka) June 20, 2024

В підсумку Іспанія мінімально перемогла з рахунком 1:0 та гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024. Італії для того, щоб вийти з групи потрібно принаймні не програти Хорватії в наступному турі.