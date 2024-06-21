Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Молодий захисник збірної Італії увійшов у історію Євро зі знаком "мінус"

Игорь Чернявский — 21 червня, 15:30
Молодий захисник збірної Італії увійшов у історію Євро зі знаком мінус

Центральний захисник Ріккардо Калафіорі став першим гравцем в історії збірної Італії, який відзначився автоголом на чемпіонаті Європи.

Про це повідомив статистичний портал Squawka.

У вчорашньому матчі 2 туру проти Іспанії 22-річний центрбек нанароком переправив м’яч у свої ворота після прострілу Ніко Вільямса.

В підсумку Іспанія мінімально перемогла з рахунком 1:0 та гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024. Італії для того, щоб вийти з групи потрібно принаймні не програти Хорватії в наступному турі.

Збірна Італії з футболу Євро-2024

Збірна Італії з футболу

Італія завдала найменшу кількість ударів в історії Євро
Перес: З трибун можна було відчути, що це світовий рівень футболу
Вільямс: Мої товариші по команді аплодували мені в роздягальні
Спалетті — про поразку від Іспанії: Була надто велика прірва
Де ла Фуенте: Це, мабуть, найкраща гра за час мого тренерства у збірній Іспанії

Останні новини