Молодий захисник збірної Італії увійшов у історію Євро зі знаком "мінус"
Центральний захисник Ріккардо Калафіорі став першим гравцем в історії збірної Італії, який відзначився автоголом на чемпіонаті Європи.
Про це повідомив статистичний портал Squawka.
У вчорашньому матчі 2 туру проти Іспанії 22-річний центрбек нанароком переправив м’яч у свої ворота після прострілу Ніко Вільямса.
В підсумку Іспанія мінімально перемогла з рахунком 1:0 та гарантувала собі вихід у плей-оф Євро-2024. Італії для того, щоб вийти з групи потрібно принаймні не програти Хорватії в наступному турі.