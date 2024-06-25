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Рангнік: Це неймовірно — посісти перше місце у групі, яка була найскладнішою

Игорь Чернявский — 25 червня, 22:57
Рангнік: Це неймовірно — посісти перше місце у групі, яка була найскладнішою

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік у захваті від виступу своєї команди на груповому етапі Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. У нас було більше жаги до перемоги та енергії на полі, яка відчувалася в кожній фазі матчу.

Це неймовірно — посісти перше місце у групі, яка була найскладнішою. Ми почали з прикрого автоголу в матчі з Францією, впоралися з тиском, який чинився на нас, і перемогли Польщу. А виграти групу — це щось особливе", — сказав Рангнік.

Перше місце Австрії у групі D стало можливим завдяки осічці Франції, яка сталася в паралельному матчі проти Польщі. На стадії 1/8 фіналу Євро-2024 команда Ральфа Рангніка може зіграти проти команди, яка фінішує другою у квартеті F. На цю позицію претендують Туреччина (3 очки), Чехія (1) та Грузія (1).

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