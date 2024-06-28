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Пятов: Збірній України на Євро-2024 не вистачило першого матчу

Олександр Булава — 28 червня, 12:13
Пятов: Збірній України на Євро-2024 не вистачило першого матчу

Ексворотар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов вважає, що збірна України вилетіла з Євро-2024 через провал у стартовому матчі з Румунією (0:3).

Цитує Пятова пресслужба "гірників".

"Я хлопців завжди підтримую, завжди з ними на зв’язку — і після першої гри підтримував, і після другої вітав. Але це футбол, таке буває. А чого не вистачило? Мабуть, першої гри. Був провальний перший матч, а на таких турнірах, як бачите, різниця м’ячів вирішує дуже багато.

Матч з бельгійцями? Гра мені дуже сподобалася: проти сильної команди Бельгії, у якої зірковий багатомільйонний напад, хлопці чудово поралися, мали моменти, на жаль, не забили, але показали рівень. Результат не дуже, та сама гра мене порадувала", — сказав Пятов.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією та посіла останнє місце у квартеті Е.

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