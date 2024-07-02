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Визначилась третя чвертьфінальна пара Євро-2024

Олександр Булава — 2 липня, 07:40
Визначилась третя чвертьфінальна пара Євро-2024

За підсумками матчів 1/8 фіналу було визначено третю пару чвертьфіналістів чемпіонату Європи-2024.

Збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію завдяки трьом відбитим ударам поспіль від Діогу Кошти. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).

Гра відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Гамбурзі.

Нагадаємо, напередодні було сформовано перші дві пари 1/4 фіналу Євро-2024:

  • Іспанія Німеччина
  • Англія Швейцарія
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