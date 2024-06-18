Роналду на місці: Португалія та Чехія оголосили склади на матч Євро-2024
Збірні Португалії та Чехії визначилися зі стартовими складами на матч 1 туру Євро-2024.
Про це повідомляють пресслужби національних команд.
Склад збірної Португалії
Збірна Португалії: Кошта, Далот, Пепе, Діаш, Мендеш, Бернарду Сілва, Вітінья, Фернандеш, Канселу, Леау, Роналду.
Склади збірної Чехії
Збірна Чехії: Станек, Цоуфал, Гранац, Холеш, Крейчі, Доудєра, Проаод, Соучек, Шульц, Кухта, Шик.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Напередодні поєдинку Роналду звернувся до португальської нації. Для Кріштіану це Євро стане шостим у кар'єрі, що є рекордом.