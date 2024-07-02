Орбан — Реброву: Ви добре грали, вам просто не пощастило

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту в Україну поспілкувався з головним тренером національної команди Сергієм Ребровим та заявив, що українцям не пощастило на Євро-2024.

Розмову між політиком та наставником передає TikTok Орбана.

Орбан: "Ви добре грали".

Ребров: "Ви також. Але скільки у вас жовтих карток..."

Орбан: "Знаю. Але ви грали дуже добре. У вас дуже якісні гравці, мої вітання. Вам просто не пощастило"

Нагадаємо, з 2018 по 2021 рік Ребров тренував угорський Ференцварош. Під його керівництвом місцевий гранд тричі виграв чемпіонат Угорщини і вперше за 25 років пробився у груповий етап Ліги чемпіонів.