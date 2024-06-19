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Названо коментаторів матчу збірної України зі Словаччиною на Євро-2024

Максим Салівон — 19 червня, 13:09
Названо коментаторів матчу збірної України зі Словаччиною на Євро-2024

Визначились коментатори, які працюватимуть на поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Словаччини.

Про це повідомляє MEGOGO.

Матч прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі є військовослужбовцями Збройних Сил України, і обидва працювали й на першому матчі "синьо-жовтих" на турнірі.

Матч Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Раніше збірна України розгромно поступилася збірній Румунії, чим сильно ускладнила своє турнірне становище.

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