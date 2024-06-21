Видалено 330 посилань: У MEGOGO розповіли про піратство у телеграмі під час Євро-2024

У MEGOGO розповіли про піратство під час Євро-2024 з футболу, зокрема щодо кількості виявлення та видалення посилань у телеграмі.

Пресслужба офіційного транслятора чемпіонату Європи в Україні дала коментар Tribuna.com.

"В MEGOGO працює окрема команда з антипіратства, яка займається даними порушеннями. Вони моніторять і фіксують нелегальні публікації як безпосередньо під час матчів, так і весь час між ними, працюючи 24/7. Ці списки максимально оперативно передаються УЄФА, і безпосередньо вони, разом з їх партнерами, займаються видаленням даних відео як правовласник.

Видалення відео самостійно власними силами заборонено за контрактами з УЄФА, як на клубному рівні, так і на рівні збірних. Ці обмеження кожен правовласник накладає самостійно: для одних зручно, щоб це робили компанії на місцях, інші ж видаляють нелегальний контент самостійно, або через власні партнерські компанії, що покривають весь світ.

Телеграм зазвичай оперативно реагує на їхні звернення — хайлайти видаляються за хвилини, але буває і довше. Варто зважати, що Телеграм складніше контролювати, бо, наприклад, він має і закриті групи.

З початку Євро-2024 за нашого сприяння було виявлено та видалено близько 330 посилань, та їхня кількість постійно збільшується", — cказали в MEGOGO.