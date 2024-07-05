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Мартінес: Є речі, які ми можемо покращити

Андрій Яросименко — 5 липня, 13:58
Мартінес: Є речі, які ми можемо покращити

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що його команда має моменти, які може покращити.

Його слова цитує УЄФА.

"З погляду передбачуваності, усі знають, як чудові команди грають. Важливою є реалізація таланту наших гравців. Я думаю, що ми повністю готові. Це чвертьфінал, і ми повністю зосереджені. Ми критичні до себе, ми завжди хочемо вдосконалюватися, але нам не потрібно змінювати все від гри до гри. Ми багато чого робимо добре, і нам потрібно продовжувати це робити, але є речі, які ми можемо покращити", — сказав тренер.

Нагадаємо, що збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Зазначимо, що Португалія вже тріумфувала на Євро. Це сталося у 2016 році, тоді у фіналі команда перемогла саме Францію.

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