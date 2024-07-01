Мартінес: Потрібно показати свій найкращий футбол

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 команда повинна показати свій найкращий рівень гри.

Його слова передає УЄФА.

"Можу сказати, що після трьох матчів команда готова. Зараз розпочинається новий турнір, тут пан або пропав. Багато команд на Євро мають яскраву індивідуальність і вірять, що можуть перемогти. Кожна гра залежить від дрібних деталей. Словенія така яка є. Це організована та бойова команда. Нам потрібно показати свій найкращий футбол", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що Португалія виграла групу F, здобувши перемоги в матчах з Чехією та Туреччиною. Словенія тричі зіграла внічию в групі C — з Англією, Данією та Сербією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Португалія — Словенія.