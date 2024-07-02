Мартінес назвав секрет збірної Португалії

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що голкіпер Діогу Кошту приніс команді перемогу над Словенією в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує тренера УЄФА.

"Секрет Португалії — це Діого Кошта, він найприхованіший діамант європейського футболу. Сьогодні він вийшов на інший рівень, він був неймовірним у ситуації віч-на-віч, а потім у нього була цілеспрямованість і якість, щоб зробити три поспіль сейви в пеналі, ми повинні пишатися ним.

Роналду не реалізував пенальті, а потім вдало розпочав серію одинадцятиметрових. Це була перемога єдності з роздягальні, і Кріштіану є нашим капітаном, і він показав, що в житті та у футболі бувають важкі моменти, і ми не можемо здаватися, ми повинні продовжувати, і це була демонстрація того, що потрібно робити, коли справи не йдуть добре", — сказав Мартінес.