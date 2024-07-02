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Мартінес назвав секрет збірної Португалії

— 2 липня, 08:59
Мартінес назвав секрет збірної Португалії

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що голкіпер Діогу Кошту приніс команді перемогу над Словенією в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує тренера УЄФА.

"Секрет Португаліїце Діого Кошта, він найприхованіший діамант європейського футболу. Сьогодні він вийшов на інший рівень, він був неймовірним у ситуації віч-на-віч, а потім у нього була цілеспрямованість і якість, щоб зробити три поспіль сейви в пеналі, ми повинні пишатися ним.

Роналду не реалізував пенальті, а потім вдало розпочав серію одинадцятиметрових. Це була перемога єдності з роздягальні, і Кріштіану є нашим капітаном, і він показав, що в житті та у футболі бувають важкі моменти, і ми не можемо здаватися, ми повинні продовжувати, і це була демонстрація того, що потрібно робити, коли справи не йдуть добре", — сказав Мартінес.

Нагадаємо, збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).

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