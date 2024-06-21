Забітцер — про матч із Польщею: Це гра за принципом "все або нічого"

Півзахисник Боруссії Дортмунд та збірної Австрії Марсель Забітцер вважає матч проти Польщі у другому турі групового етапу Євро-2024 грою за принципом "все або нічого".

Його слова передає УЄФА.

"Це гра за принципом "все або нічого". Ми повинні виграти, щоб отримати шанс пройти, тому для нас це велика гра. Ми проаналізували їхню гру та побачили їхні слабкі сторони. Наші сильні сторони добре збігаються, якщо ми матимемо належний рівень впевненості та спокою, тоді у нас буде хороший шанс перемогти.

Ми проаналізували поразку від Франції. Ми не були на найкращому рівні ні з м’ячем, ні без нього. Але ми продовжуємо. У нас хороша атмосфера на тренуваннях. Ми готові і добре підготовлені, я думаю, що ми можемо виграти цю гру

Тиск — це одна з тих речей, які ти можеш чинити на себе, але ми маємо свій спосіб поводитися з речами. Ми завжди чесні. Ми чітко говоримо про речі. І ми всі говорили про це хочемо покласти все на те, щоб завтра виграти", — сказав футболіст.