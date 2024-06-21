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Забітцер отримав найвищу оцінку за матч Польща — Австрія на Євро-2024

Станіслав Лисак — 21 червня, 22:07
Забітцер отримав найвищу оцінку за матч Польща — Австрія на Євро-2024

Півзахисник Боруссії Дортмунд та збірної Австрії Марсель Забітцер став найкращим гравцем поєдинку проти Польщі в другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Хавбек заробив пенальті, яке реалізував Марко Арнаутович, заблокував три удари, та одного разу пробив у площину воріт.

Раніше УЄФА видала нагороду Man of the match гравцю збірної Австрії.

У наступному турі Австрія зустрінеться із Нідерландами, а польська команда зіграє проти французів. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.

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