"Любимчик" Беллінгема: визначились арбітри півфіналів Євро-2024

УЄФА призначила німця Фелікса Цваєра та словенця Славко Вінчіча головними арбітрами півфіналів Євро-2024.

Про це організація повідомила на офіційному сайті.

Цваєр відсудить матч між Англією та Нідерландами. Цікаво, що у 2021 році півзахисник збірної "трьох левів" Джуд Беллінгем розкритикував словенця за суддівство у матчі Бундесліги. Тоді англієць пригадав про договірний матч у кар'єрі Цваєра.

У Фелікса за спиною є суддівський скандал, коли у 2004 році, Цваєр лайнсменом приймав рішення на користь однієї команди у межах Регіональної ліги, за що отримав грошову винагороду.

Поєдинок між Іспанією та Францією розсудить Вінчіч, який цього сезону був арбітром фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Боруссією Дортмунд.

Гра відбудеться у вівторок, 9 липня. Англія та Нідерланди зіграють наступного дня, 10 липня. Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 за київським часом.