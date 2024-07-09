Легенда збірної Франції про Мбаппе: Він недостойний статусу капітана

Колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі вважає, що форвард французів Кіліана Мбаппе не виявляє лідерських якостей на чемпіонаті Європи-2024.

Цитує футболіста TZ.

"Зараз він недостойний статусу капітана, він бере на себе занадто мало відповідальності на полі.

Він був не в найкращій фізичній формі з початку чемпіонату Європи, і зламаний ніс теж заважає йому. Він зовсім не ефективний при завершенні атак. І суперники знають, як його зупинити", — сказав Петі.