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Легенда збірної Франції про Мбаппе: Він недостойний статусу капітана

Олександр Булава — 9 липня, 20:44
Легенда збірної Франції про Мбаппе: Він недостойний статусу капітана

Колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі вважає, що форвард французів Кіліана Мбаппе не виявляє лідерських якостей на чемпіонаті Європи-2024.

Цитує футболіста TZ.

"Зараз він недостойний статусу капітана, він бере на себе занадто мало відповідальності на полі.

Він був не в найкращій фізичній формі з початку чемпіонату Європи, і зламаний ніс теж заважає йому. Він зовсім не ефективний при завершенні атак. І суперники знають, як його зупинити", — сказав Петі.

Раніше головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам заявив, що Кіліан Мбаппе зможе показати максимум у півфіналі Євро-2024 проти Іспанії.

Матч відбудеться сьогодні, 9 липня. Початок о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матч.

Еммануель Петі відіграв за збірну Франції 63 поєдинки та вигравав із командою чемпіонат світу та Європи.

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