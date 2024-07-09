Легенда збірної Франції про Мбаппе: Він недостойний статусу капітана
Колишній півзахисник збірної Франції Еммануель Петі вважає, що форвард французів Кіліана Мбаппе не виявляє лідерських якостей на чемпіонаті Європи-2024.
Цитує футболіста TZ.
"Зараз він недостойний статусу капітана, він бере на себе занадто мало відповідальності на полі.
Він був не в найкращій фізичній формі з початку чемпіонату Європи, і зламаний ніс теж заважає йому. Він зовсім не ефективний при завершенні атак. І суперники знають, як його зупинити", — сказав Петі.
Раніше головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам заявив, що Кіліан Мбаппе зможе показати максимум у півфіналі Євро-2024 проти Іспанії.
Матч відбудеться сьогодні, 9 липня. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матч.
Еммануель Петі відіграв за збірну Франції 63 поєдинки та вигравав із командою чемпіонат світу та Європи.