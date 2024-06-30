Коли гучна сенсація можлива. 5 аргументів на користь інтриги в матчі Іспанія — Грузія

Одним із двох недільних матчів 1/8 фіналу чемпіонату Європи буде протистояння збірних Грузії та Іспанії. Остання вважається безумовним фаворитом зустрічі, проте це не той поєдинок, у якому місця для сенсації не має. Знайшли не одну причину неочевидного перебігу подій на полі стадіону в Кельні.

Грузинська мрія стала можлива за рахунок "іспанця"

Незважаючи на те, що на Євро-2024 грузини забили вже 4 м'ячі, а пропустили таку ж кількість голів, головний герой зусиль Грузії грає у воротах. Не менш важливим є те, що Гіоргі Мамардашвілі знає іспанську збірну не те, щоб ізсередини, але точно може скористатися інформацією, яку здобув у іграх за Валенсію у Ла Лізі. Більшість футболістів Іспанії (73%) представляють саме рідний чемпіонат.

Показники Мамардашвілі вражають. Він не втомлюється витягувати команду, захисники якої, таке враження, просто "забувають" виходити на поле. Грузія дозволила завдати по своїм воротам як найбільшу кількість ударів загалом (71), так і найбільше ударів у отвір воріт (25). Гіоргі нейтралізував 16 з останніх 17 випадів суперників. Такі показники просто-таки "інфікують" додатковою упевненістю інших футболістів Сакартвело.

Ця Іспанія має слабку ланку, й цей фактор можна використати

Нинішня "фурія роха" сповідує футбол, особливістю якого є своєрідне "делегування повноважень". У цій команді нема яскраво вираженого бомбардира. Одразу чотири виконавці Луїса де ла Фуенте відзначилися одним забитим м'ячем.

З одного боку, такий підхід для піренейців є цілком звичним, адже в тактичених побудовах не одного наставника цієї збірної центрфорвард був або "хибною дев’яткою", або використовувався в якості футболіста, який підігрує середній лінії. Подібна картина і в цьому колективі. Враховуючи, у якій формі перебуває нині дійсно вражаючий страж воріт Грузії, такий стан справ створює для андердога додаткові шанси на успіх. То ж у підсумку можна зробити висновок, що слабкою ланкою піренейців є відсутність класного бомбардира. Яким Альваро Мората у його нинішньому стані аж ніяк не є.

Грузія має досвід перемоги над топ-збірною на цьому Євро

Перемога команди Віллі Саньоля над Португалією у 3 турі групового раунду турніру стала такою ж важливою, як і сенсаційною. А ще показала, що цій Грузії до снаги значно більше, ніж здається. Не менш важливим є фактор географії. "Команда обраних" — збірна, яка представляє країну-найближчого сусіда Іспанії. Така звитяга точно додає грузинам додаткових сил уже перед наступним протистоянням.

Так, Іспанія вже отримала позитивний сигнал долі. Усі матчі групового раунду "фурія" вигравала лише у 2008-му. І на першості Європи тоді тріумфували саме піренейці. Проте грузини дивувати опонента, який номінально сильніший ледь не за всіма параметрами, вміють.

Саньоль знає, як знайти протидію стрижневому футболісту переважаючого опонента

У грі з Португалією грузини продемонстрували успішну гру не тільки в атаці, а й у захисті. Мова про надзвичайно ефективну протидію головній ударній силі суперника, який так і не зміг забити у груповому раунді великого турніру бодай один м’яч. Між іншим, уперше в кар'єрі.

Так-так, це ми про величного й жахливого в очах сотень суперників протягом його багатющого шляху в футболі, єдиного й неповторного Кріштіану Роналду. Саньоль не став вигадувати велосипед, а просто дав своїм футболістам вказівку діяти з CR7 максимально уважно та жорстко. Свій ватажок є і в складі Іспанії. Це хавбек Манчестер Сіті Родрі. Він діє значно глибше, але від того його ступінь впливу на гру Іспанії аж ніяк не нижчий. І що б не вигадав Саньоль, шанс здивувати суперника в нього буде й цього разу.

У складі Грузії є гравець, який заганяє в глухий кут оборону всіх суперників команди

За підсумками групового раунду ЧЄ-2024 Жорж Мікаутадзе виграв перегони бомбардирів одноосібно. Так, гол Джамала Мусіали у ворота Данії в одному з двох перших матчів 1/8 дозволив футболісту Баварії з конкурентом зрівнятися, але нападник, права на якого належать Аяксу, все ще лишається гравцем по-своєму унікальним.

По-перше, складається враження, що Мікаутадзе (втім, як і всю Грузію) все ще не сприймають всерйоз, що надає йому автоматичну перевагу над опонентами. По-друге, Жорж має вигідну властивість — він уміє з'являтися там, де його ніхто не чекає, й миттєво використовувати навіть напівмомент. По-третє, Мікаутадзе вміє "приспати" оборону суперника пасивністю та вдаваною байдужістю до подій на полі. Усі три властивості форвард неодмінно спробує втілити в життя вже сьогодні.