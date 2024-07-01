Г'юлманд: Ця команда має блискуче майбутнє
Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд вважає, що нинішній склад данської команди має блискуче майбутнє.
Його слова передає УЄФА.
"За останні роки ми продемонстрували, що близькі до найсильніших команд, але нам не вистачає одного: потрібно краще створювати та реалізовувати моменти. Наша мета — щоб найкрутіші команди були нам під силу. Ми співпрацюємо з клубами з метою професійного зростання гравців. Іноді доходимо до півфіналу, іноді не доходимо. Ми проаналізуємо цей результат та подивимося, як можна стати сильнішими. У мене приголомшлива команда з приголомшливими гравцями, які підтримують один одного. Пишаюся ними. Цей склад має блискуче майбутнє", — сказав фахівець.
Нагадаємо, в нещодавньому матчі 1/8 фіналу Євро-2024, збірна Данії поступилася "бундестім" та покинула чемпіонат.