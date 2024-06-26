Я спустошений: Забарний прокоментував виліт України з Євро-2024

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що він спустошений після вильоту з Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

" Я спустошений. Так важко підводити наших людей. Ми хотіли подарувати їм позитивні емоції, але нам просто не вистачило. Ми грали добре, але, знову ж таки, цього було недостатньо. Шкода, що ми вилітаємо з чотирма очками, але ми втратили свій шанс у першій грі проти Румунії", — сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.