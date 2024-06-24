Гол Чобота став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи

Гол нападника збірної Угорщини Кевіна Чобота у ворота збірної Шотландії (1:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи (без урахування екстратаймів).

Про це повідомляє Opta Johan.

Чобот забив переможний м'яч на 99 хвилині та 32 секунді гри, що є рекордним показником.

99:32 - Kevin Csoboth’s winner after 99:32 was the latest goal on record in regular time at the European Championship. Dramatic. #EURO2024 pic.twitter.com/ers3NYvXBJ — OptaJohan (@OptaJohan) June 23, 2024

Враховуючи додатковий час, найпізнішим голом, забитим на чемпіонаті Європи, є взяття воріт турецького нападника Семіха Шентюрка на 122-й хвилині чвертьфінальної гри проти Хорватії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку в групі A. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.