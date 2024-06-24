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Гол Чобота став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи

Станіслав Лисак — 24 червня, 09:52
Гол Чобота став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи

Гол нападника збірної Угорщини Кевіна Чобота у ворота збірної Шотландії (1:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи (без урахування екстратаймів).

Про це повідомляє Opta Johan.

Чобот забив переможний м'яч на 99 хвилині та 32 секунді гри, що є рекордним показником.

Враховуючи додатковий час, найпізнішим голом, забитим на чемпіонаті Європи, є взяття воріт турецького нападника Семіха Шентюрка на 122-й хвилині чвертьфінальної гри проти Хорватії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку в групі A. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.

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