Ця рана болітиме довго: Кейн у розпачі від поразки у фіналі Євро-2024

Поразка від Іспанії у фіналі Євро-2024 буде ще довго ятрити душу Гаррі Кейну.

Про це нападник збірної Англії сказав у коментарі для УЄФА.

"Складно виразити словами все, що ми відчуваємо. Це втрачена можливість. Ти приймаєш ситуацію, а потім усе повторюється. Ця рана болітиме довго", — сказав Кейн.

Гаррі сподівався нарешті виграти перший трофей у кар’єрі, але його прокляття продовжується. Нагадаємо, минулого сезону він перейшов з Тоттенгема у Баварію, але попри те, що Кейн забив 44 голи, мюнхенський клуб вперше за багато років завершив сезон без титулів.