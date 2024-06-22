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Федорчук: Ми даремно сподівалися на лідерство Судакова

Олександр Булава — 22 червня, 11:56
Федорчук: Ми даремно сподівалися на лідерство Судакова

Український тренер Олег Федорчук вважає, що півзахисник збірної України Георгій Судаков не виправдав очікувань на Євро-2024.

Про це Федорчук розповів в інтерв’ю сайту Збірна.

"Мені здається, що ми даремно сподівалися на лідерство Судакова. Він з тих, хто не дуже впевнено грав. Точно не так, як очікували.

Де-юре ми чекали, що лідером конструктивної гри буде Судаков, а він після травми не відновився. Не знаю, може, далі буде краще, але зараз він зіграв дуже скромно.

Мало активності від нього, мало креативу. Він відрізнявся тим, що діяв як хибна дев’ятка, був дуже непередбачуваним. Проти нього було важко грати, оскільки він – це фактично нападник з глибини. Зараз Судаков грає ніби на статистику, а Шапаренко навпаки", сказав Федорчук.

Нагадаємо, збірна України після перемоги над словаками наразі йде другою в турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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