Хведеліані: Шапаренко виглядав як 18-річний хлопчак, без сили, без агресії

Своїми враженнями від поразки збірної України від Румунії (3:0) та оцінкою ключових факторів у грі "синьо-жовтих" поділився відомий грузинський експерт Іраклій Хведеліані.

"Я дуже здивований грою суперника (Румунії. – ред.), особливо в захисті та півзахисті. Румуни перекрили всі зони та лінії, куди можна було робити загострюючі передачі. Також мене здивував вибір гравців, які грали в центрі поля збірної України. Саме через них українці мали величезні проблеми. Той же Степаненко втратив дуже багато м’ячів, не зміг якісно брати участь у побудові атакувальних дій. Шапаренко виглядав як 18-річний хлопчак – без сили, без агресії, без сили духу. Я вважаю, що саме через гру двох вищезгаданих футболістів українці програли матч. Також відзначу зі знаком мінус Матвієнка. Що він робив у епізоді, який передував першому взяттю воріт, я не знаю, але саме пропущений перший гол і зіграв ключову роль.

Однак я все ще вірю, що збірна України зіграє сильно в наступних матчах і побореться навіть за друге місце в групі, тим більше з огляду на те, як грала Бельгія у грі зі Словаччиною", — зауважив Хведеліані.