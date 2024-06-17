Цій збірній треба подорослішати, — журналіст

Заступник головної редакторки Української правди Євген Будерацький у своєму фейсбуку поділився своїми враженнями від гри збірної України в матчі проти збірної Румунії на чемпіонаті Європи. Нагадаємо, "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки (3:0), чим ускладнили свої турнірні перспективи.

"Видихнули? Тепер давайте з холодною головою спробуємо проаналізувати, що це було з румунами.



1. Перша проблема, яка зараз дуже сильно багатьох тригерить, це разюча різниця між побаченим, і почутим напередодні.

"Темна конячка", "прихований фаворит ЄВРО", "Найсильнійший склад в історії України" — усі ці епітети вживались до збірної України ледь не з кожної праски.

Якщо ж подивитись правді в очі, то насправді збірна України є твердим середняком європейського футболу. Це не образа, а просто констатація факту.

Звідкіля хтось взяв, що команда, яка зі скрипом проковзає на чемпіонат через плей-оф, у якому двічі дивом і на зубах проходить не найсильніші Боснію та Ісландію, суперфаворит? Може нарешті визнаємо очевидне?

2. Помилка тренерського підходу.

Сергій Ребров — чудовий тренер, який багато чого довів у клубному футболі. І тут, здається, закралася помилка підходу. Збірна — не клуб. І не можна проєктувати виключно клубні досягнення на збірну.

Про що я?

Перш за все про голкіпера. Андрій Лунін провів чудовий сезон у "Реалі", але чи це мало бути головною підставою для вибору саме його номером 1 збірної?

Трубін теж класно зіграв у чемпіонаті. Звісно, "Бенфіка" не "Реал", а Португалія не Іспанія, але хочеться про інше. Трубін провів на дуже високому рівні весь відбір в рамці збірної, не давши підстав сумніватись, що він хороший голкіпер саме для національної команди. Натомість якщо ви згадаєте, як свого часу Лунін дебютував у збірній, то зрозумієте, що "Реал" і збірна — дві абсолютно різні команди, з різними психологіями.

Не в такій мірі, але те саме стосується Романа Яремчука й Артема Довбика. Артем — машина, з шикарним сезоном в Прімері за "Жирону". Яремчук у "Валенсії" точно не награв на такі епітети.

Але увесь час номером один в нападі збірної був Роман, який видає більший обсяг роботи не тільки безпосередньо на вістрі. Як показав матч з Румунією, це теж дуже важить.

3. Захист.

Найслабша ланка. У якій наразі є головна проблема — Матвієнко. Те піке, яке демонструє Микола, від гравця, за яким ганяється пів Європи, до захисника, який постійно привозить, вражає. Навички є, гри немає. І постійні "привози". Проблема, певно, в психології. Враховуючи, що сам Матвієнко активно вчить психологію як предмет, вочевидь проблему розуміє. Але нам від того, поки що не легше.

Ребров спробував у матчі з Польщею альтернативний варіант, але це був суцільний жах. Тож (тьху-тьху) не дай Боже щось станеться із Забарним, то навіть не знаю, чи закінчиться це Євро для нас лише трьома від румунів.

4. Півзахист з прицілом на атаку.

Тут радше не про нападників, а комплексно. Мудрик, Циганков, Судаков, Шапаренко - набір на за глядіння, але чому це ніяк не виливається у моменти? Біготні багато, думки мало. Бути найшвидшим добре, але видно, що недаремно в "Челсі" цього мало. Треба більше думки.

5. Дядьки.

У плей-оф було помітно, що цій молодій збірній місцями катастрофічно не вистачає дорослості. Не досвіду, а саме якогось проп***она прямо на полі. І, як бачимо, одного Степаненка на полі мало.

6. Збірна в нападі намагалась грати закидушками. Нестандартне рішення, але правильне з огляду на не наймобільніший захист румунів. Але...

В такій грі мало просто закидати вперед в розрахунку на швидкість Мудрика чи Циганкова або таранність Довбика. Потрібен хтось, хто буде клеєм між лініями. Не "вісімки" на кшталт Шапаренка чи Судакова, а трошки вище. Наприклад, Буяльський. Якого якраз не взяли.

Але в цілому, без істерик. Якщо спробувати резюмувати, то погоджуюсь із Забарним, справа не в румунах, а в нас самих. Тільки невпевнений, що я з Іллею про одне й те саме подумав....

Треба вміти дивитися на себе в дзеркало. Без надмірних красувань, але й без посипання голови попелом.

Зробити аналіз помилок, і вперед. Справді, не все втрачено. Головне — правильні висновки", — написав журналіст.