Два гравці збірної Англії отримали найвищі оцінки від SofaScore за матч зі Словенією

Одразу два гравці збірної Англії з футболу отримали найвищу оцінку в матчі завершального туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії (0:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Півзахисники Деклан Райс та Філ Фоден заробили 7,6 бала. Райс відіграв увесь матч, виконав 2 ключових передачі, 1 успішний крос та 3 з 3 дальних пасів, також гравець Арсенала має одну успішну обводку за одну спробу.

Фоден провів 89 хвилин на полі, завдав один удар у площину воріт, віддав 2 ключових передачі, а також має точність пасів 92% (73/79).

Зазначимо, що англійці з першого місця вийшли у плей-оф чемпіонату Європи. Словенія вперше в історії пробилася до плей-оф великого міжнародного турніру, посівши третє місце в групі C.