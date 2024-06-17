Де Брейне: Я пишаюся тим, що представляю Бельгію на Євро-2024

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії з футболу Кевін де Брейне пишається там, що представляє свою країну на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Я пишаюся тим, що представляю країну на цьому турнірі. Я тут вже давно, тому пов'язка на руці нічого не змінює, але приємно виводити команду, і я сподіваюся, що зможу допомогти нам і добре зіграти на турнірі", — сказав футболіст.

Нагадаємо, бельгійці потрапили у групу Е на чемпіонаті Європи. Окрім неї, там також є Україна, Румунія та Словаччина.Перший матч команда проведе сьогодні, 17 червня, проти словаків. Початок — о 19:00 за київським часом.