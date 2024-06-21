Щенсний: Збірна Австрії не буде рада бачити Левандовського на полі

Воротар Ювентуса та збірної Польщі Войцех Щенсний вважає, що Австрія не буде рада бачити Роберта Левандовського у матчі Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"У нас хороші спогади про наші останні дві гри проти Австрії. Ми не програли і не поступилися, але ми знаємо, що в п’ятницю нас чекає справді хороша, добре організована команда. Я напружений? Ні, але адреналін є.

Я не знаю, чи готовий Левандовський грати 90 хвилин, але наші суперники не будуть раді бачити його. Адам Букса чудово попрацював, замінивши його в першій грі, але ми говоримо про найкращого гравця в історії Польщі, тому немає сумнівів, що його повернення допомогло б нам психологічно та на полі.

Першу гру ми програли, але я залишаюся позитивно налаштованим. Атмосфера чудова, але ми повинні додати до цього хороші результати. Провести два тижні в хорошій атмосфері в Німеччині, зіграти лише три гри і поїхати додому — ні, я цього не хочу. Цього недостатньо. Я хочу добре виступити тут, і я дійсно вірю, що ми зможемо", — сказав футболіст.