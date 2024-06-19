Пашалич — про нічию з Албанією: Перший тайм пішов не так, як ми собі уявляли

Футболіст Аталанти та збірної Хорватія Маріо Пашалич невдоволений першим таймом у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Албанії (2:2).

Його слова передає УЄФА.

"Дуже шкода. Перший тайм пройшов не так, як ми собі уявляли і планували. У другому таймі ми сильно пресингували, забили два м'ячі і переломили хід гри на свою користь. Шкода, що не забили ще один м'яч, щоб забезпечити собі перемогу в матчі. Албанці показали, що вони не здаються і що вони сильні. Тим не менш, ми все ще в грі і все ще маємо шанс пройти далі у фінальному матчі.

Цей другий тайм — орієнтир для того, як нам потрібно грати проти Італії. Я сподіваюся, що ми почнемо грати з першої хвилини, а не з 46-ї, що ми будемо на висоті, і що ми будемо лідирувати, а не наздоганяти", — сказав гравець.

Нагадаємо, у першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.

Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі албанці будуть грати проти іспанців, а хорвати зустрінуться з італійцями. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.