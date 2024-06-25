Станішич: Ми не заслуговували на таке завершення

Захисник німецької Баварії та збірної Хорватії Йосип Станішич вважає, що команда не заслуговувала такого завершення Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми всі дуже розчаровані, ми поступилися на останніх хвилинах у двох матчах поспіль. Ми виклали все, що могли, і не заслуговували такого завершення", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи "картаті" зіграли внічию з Італією, пропустивши м'яч на останній хвилині матчу.

Хорватія посіла третю сходинку в групі В, яка не може гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи. Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії: