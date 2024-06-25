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Станішич: Ми не заслуговували на таке завершення

Микола Дендак — 25 червня, 11:40
Станішич: Ми не заслуговували на таке завершення

Захисник німецької Баварії та збірної Хорватії Йосип Станішич вважає, що команда не заслуговувала такого завершення Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми всі дуже розчаровані, ми поступилися на останніх хвилинах у двох матчах поспіль. Ми виклали все, що могли, і не заслуговували такого завершення", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи "картаті" зіграли внічию з Італією, пропустивши м'яч на останній хвилині матчу.

Хорватія посіла третю сходинку в групі В, яка не може гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи. Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії:

  • Перемога Англії над Словенією з різницею в 3 або більше м'ячів;
  • Перемога Туреччини над Чехію або нульова нічия;
  • Перемога Португалії над Грузією або нульова нічия.
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Станішич

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