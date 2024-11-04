Захисник Баварії повернеться у гру не раніше середини грудня

Фланговий захисник мюнхенської Баварії Йосип Станішич повернеться до тренувань після травми не раніше середини грудня.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

У серпні поточного року 24-річний хорват порвав бічну зв’язку правого коліна. Зараз процес відновлення триває. Станішич сподівається, що до січня наступного року зможе набрати оптимальну форму.

Через травму Станішич у поточному сезоні провів усього один матч за Баварію – в Кубку Німеччини проти Ульма 16 серпня (перемога 4:0).

Минулий сезон хорват провів у оренді в Баєрі, з яким завоював чемпіонство у Бундеслізі. У червні поточного року Станішич продовжив контракт з Баварією до 2029 року. Трансферна віртість гравця оцінюється у 28 мільйонів євро.