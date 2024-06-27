Баварія продовжила контракт із захисником, який "насолив" їм у минулому сезоні

Мюнхенська Баварія продовжила контракт із хорватським захисником Йосипом Станішичем.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Нова угода з 24-річним захисником розрахована до літа 2029 року.





Станішич у минулому сезоні на правах оренди захищав кольори Баєра Леверкузен, який виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини. Футболіст відіграв у 38 поєдинках у всіх турнірах та відзначився трьома голами. Символічно, що один із забитих м'ячів Станішич відправив у ворота Баварії.