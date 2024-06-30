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Довбик — у десятці найкращих на Євро-2024 за одним з атакувальних показників

Владислав Уткін — 30 червня, 12:21
Довбик — у десятці найкращих на Євро-2024 за одним з атакувальних показників

Нападник збірної України Артем Довбик потрапив у десятку найкращих гравців Євро-2024 за кількістю дотиків у чужому штрафному майданчику.

Про це повідомляє Squawka.

Довбик посів 7 місце із показником — 19 дотиків. Лідером рейтингу став нападник збірної Німеччини Кай Гаверц, який 35 разів доторкнувся до м'яча у штрафній.

Раніше ми повідомляли, що Довбик та ще один гравець збірної України потрапили до списку головних розчарувань групового етапу Євро-2024.

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