Довбик — у десятці найкращих на Євро-2024 за одним з атакувальних показників

Нападник збірної України Артем Довбик потрапив у десятку найкращих гравців Євро-2024 за кількістю дотиків у чужому штрафному майданчику.

Про це повідомляє Squawka.

Довбик посів 7 місце із показником — 19 дотиків. Лідером рейтингу став нападник збірної Німеччини Кай Гаверц, який 35 разів доторкнувся до м'яча у штрафній.

Kai Havertz so far at #EURO2024



◉ Most shots

◉ Most shots on target

◉ Most touches in opposition box

◉ Highest non-penalty xG

◉ Highest xG



Imagine if he was actually a striker. 😉@bet365 | #Ad pic.twitter.com/NaJWNzzA8C — Squawka (@Squawka) June 29, 2024

Раніше ми повідомляли, що Довбик та ще один гравець збірної України потрапили до списку головних розчарувань групового етапу Євро-2024.