Довбик — у десятці найкращих на Євро-2024 за одним з атакувальних показників
Нападник збірної України Артем Довбик потрапив у десятку найкращих гравців Євро-2024 за кількістю дотиків у чужому штрафному майданчику.
Про це повідомляє Squawka.
Довбик посів 7 місце із показником — 19 дотиків. Лідером рейтингу став нападник збірної Німеччини Кай Гаверц, який 35 разів доторкнувся до м'яча у штрафній.
Раніше ми повідомляли, що Довбик та ще один гравець збірної України потрапили до списку головних розчарувань групового етапу Євро-2024.