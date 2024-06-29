Два гравці збірної України потрапили до списку головних розчарувань групового етапу Євро-2024

Артема Довбика та Андрія Луніна включили до списку найбільших розчарувань групового етапу Євро-2024 за версією видання GiveMeSport.

При оцінюванні враховувалися індивідуальний виступ, статистичні показники, внесок в успіхи команди та результати в порівнянні з очікуаннями.

"Виступ Довбика на Євро-2024 був вкрай невдалим, оскільки він не влучив у площину воріт у жодному з трьох матчів, а його команда зазнала двох поразок. Раду Дрегушин з Румунії та Ваут Фас з Бельгії чудово впоралися із загрозою українця, оскільки він та його команда були відправлені додому вже після групового етапу", — пояснює GiveMeSport.

"Одним із тих, хто зіграв величезну роль у принизливій поразці від Румунії, був Андрій Лунін. Воротар Реала припустився серйозних помилок, які призвели до пропущених м'ячів і, зрештою, коштували його команді місця в 1/8 фіналу. Лунін був неймовірним гравцем "вершкових" у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, але після своєї жахливої гри у збірній був опинився на лаві запасних у двох наступних матчах".

Окрім Луніна та Довбика, до одинадцятки найбільших розчарувань потрапили Філ Фоден, Антуан Грізманн, Ромелу Лукаку, Вірджіл Ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Александар Митрович, Гаррі Кейн, Йошко Гвардіол та Жеремі Доку.