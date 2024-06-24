На межі великого провалу. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 триває третій тур змагання. Перед матчами у групі В варто виділити головні інтриги ігрового дня. Розповідаємо, про що говорити перед матчами, які знову можуть стати останніми на турнірі одразу для двох збірних.

Чи стане Італія головним розчаруванням турніру вже за підсумками групового раунду?

Колектив Лучано Спаллетті відверто не вражає. Дії Італії в матчі з Іспанією — командою, яка за останні роки так само пережила немало змін — вказують на глибину прірви між бажанням та можливостями діючого чемпіона континенту.

Ми вже говорили про історичне "вміння" італійців провалюватися після великих перемог на наступному ж змаганні. Поки виглядає так, що до значних якісних змін навіть під кінець групового раунду "скуадра" не готова.

Чи достукається Далич до "сенаторів"?

Збірна Хорватії - команда немолода. Середній вік "картатих" складає 27,7. Крамарич, Перішич, Модрич, Брозович, Ковачич, Будімір — за винятком гравця Сіті, якому "лише" 30, кожному з перелічених виконавців 31 та більше, практично і кожен із цих футболістів продовжує грати важливу роль у побудовах Далича.

"Ватрені" явно не вистачає ідей, свіжості та й, врешті, мотивації. Однак усі ці чинники можуть слугувати й додатковим викликом спортивної злості — зібратися бодай на один матч усі ці "динозаври" у змозі точно. Далич свої якості "психолога" демонстрував неодноразово — інколи цій Хорватії потрібен не так тренер, як той, хто зніме з провідних виконавців команди накопичену напругу. Цього разу — саме той випадок.

Скільки змін у складі зробить де Ла Фуенте?

Нинішню Іспанію не варто порівнювати з командами, які двічі ставали переможцями Євро та вигравали мундіаль. Поки виглядає так, що потенціал Ямала та компанії усе ж нижчий. Проте в групі, яка перед стартом турніру виглядала найважчою на Євро й називалася ледь не "квартетом смерті", іспанці пройшлися по двом основним конкурентам якщо не асфальтоукладачем, то професійним важковаговиком проти колеги, який тільки починає кар'єру.

В іспанців традиційно вистачає талановитих хлопців у всіх лініях. Однак виглядає так, що Оярсабаль, Меріно, Торрес, Субіменді, Грімальдо та Баена — перші кандидати на вихід на полі з найближчого резерву в матчі, де "вбиватися" за результат не треба. А вже у якій кількості виконавців де ла Фуенте дозволить собі змінити стартовий склад — дізнаємося незабаром.

Яким буде гуркіт дверей у виконанні Албанії?

Команда Сільвіньо приємно здивувала в обох матчах на турнірі. Невелика кількість уболівальників та спеціалістів перед стартом змагання давали "гірським орлам" навіть 1 бал за підсумками трьох ігор. Проте балканці його вже заробили, й навіть ще претендують на вихід із групи.

Щоправда, перемогти Іспанію для цієї Албанії — надзавдання. Втім, це не означає, що скромна збірна складе лапки й виступить у ритмі фаворита. Албанія здатна подарувати інтригу хоча б у такому питанні, як максимальний показник "фурії" після трьох турів. А вже в темі уміння вставляти палиці у колеса провідним збірним албанці дадуть фору багатьом іншим "маленьким" збірним, що в грі з Італією у першому турі вже довели.