Де ла Фуенте: Багато поставлено на карту

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що матч проти Албанії в третьому турі групового етапу Євро-2024 має велике значення для команди.

Його слова передає УЄФА.

"Багато поставлено на карту — престиж, визнання, і ми хочемо продовжувати вдосконалюватися. Ми підходимо до цієї гри як і до всіх інших — начебто вона остання. Ми хочемо вести гру так, як ми це робили за останні два матчі — з повною концентрацією уваги. Ми знаємо, наскільки сильна Албанія, хоча будь-яка команда може доставити проблеми "стандартами". Але й ми показали свою силу за "стандартів" як в атаці, так і в захисті. Матчі можуть зводитись до дрібних деталей, і саме вони можуть вирішити, яким буде результат. Ми не повинні дивуватися стандартним положенням.

Я залишаюся спокійним. Ми можемо грати по-різному, і це дає можливість вибору. Ми можемо бути непередбачуваними. Ми оптимістично налаштовані та сповнені впевненості", — сказав тренер.

Нагадаємо, іспанці зустрінуться зі збірною Албанії сьогодні, 24 червня. Початок — о 22:00 за київським часом. У першому турі чемпіонату Європи-2024 Іспанія розгромила Хорватію, а Албанія зазнала поразки від італійців.