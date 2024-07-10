Де Ла Фуенте: Наша футбольна ідеологія базується на впевненості в собі

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу над Францією в півфіналі Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я маю продовжувати вірити у цих гравців. Вони завжди працюють на спільне благо. Я пишаюся тим, що можу керувати цими гравцями. Я знаю, що мої гравці можуть досягти більшого і стати ще краще, і я впевнений, що ми зробимо це. Наша футбольна ідеологія базується на впевненості в собі. Ми хочемо грати у відповідності до наших сильних сторін", — сказав де ла Фуенте.

У фіналі "Фурія Роха" зіграє проти переможця пари Англія — Нідерланди. Вирішальний матч відбудеться у неділю, 14 липня.