Бескоровайний: Україна фаворит і на папері, і за іменами

Ексзахисник Кривбаса Данило Бескоровайний вважає збірну України фаворитом у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Його слова передає Український футбол.

"Звісно, Україна фаворит. І на папері, і за іменами. В Сергія Реброва зараз дуже хороший підбір гравців, дійсно якісних виконавців. Просто, розумієте, у першій грі на Євро-2024 проти Румунії все якось пішло не так: Лунін обрізався, пас не так, як слід віддав, а у Станчу шалений гол вдався, потім Андрій не виручив і десь хлопці психологічно надломилися. Якщо завтра Ребров налаштує команду, як слід, вибере тих гравців, які зараз психологічно є стійкими та на яких не відобразилась поразка від румунів, то все буде гаразд. Впевнений, що переможемо. А з яким рахунком… Поставлю на 1:0 або 2:0 на користь жовто-синіх.

Взагалі ж, зараз немає чого вже згадувати зайвий раз фіаско від румунів. Потрібно рухатися далі. Шанси на 1/8 фіналу ще є. Потрібно перемагати Словаччину і готуватися до гри проти Бельгії, яка, певно, буде ключовою", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Данило став гравцем житомирського Полісся. Вартість трансферу обійшлась клубу в 600 тисяч євро.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.



